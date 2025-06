Romantasy di booktok | le storie da film e serie tv che tutti vogliono vedere

Il panorama delle adattamenti televisivi e cinematografici nel settore del romantasy sta vivendo un momento di forte espansione nel 2025. La crescente popolarità di questo genere, alimentata dalla community di BookTok, ha attirato l'interesse di numerose case di produzione. In questo contesto, alcune serie si stanno distinguendo come potenziali candidate per future trasposizioni sul grande o piccolo schermo, grazie alla loro originalità e alle caratteristiche che le rendono particolarmente adatte a un adattamento visivo. la crescita del romantasy nel 2025: trend e prospettive. l'influenza di BookTok e le nuove tendenze nel settore editoriale.

