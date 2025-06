Romania-Montenegro U19 | dove vederla e orario

Preparati a vivere un'emozionante sfida tra Romania e Montenegro Under 19! All’Arena Na?ionala di Bucarest, il primo appuntamento degli Europei U19 promette spettacolo e passione, con calcio giovane e talento in campo. Scopri orario, formazione e come seguire in diretta questa partita imperdibile, perché ogni secondo conterà nel percorso verso la gloria. La gara si terrà venerdì 13 giugno 2025 alle ore 17:00, e sarà trasmessa in […]

All'Arena Nationala pole andrà in scena la sfida tra Romania-Montenegro U19: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match All'Arena Nationala di Bucarest, Romania-Montenegro U19 si affrontano nella prima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria. Orario e dove vederla Romania-Montenegro U19 si gioca venerdì 13 giugno 2025 alle ore 17:00.

Romania-Montenegro U19: dove vederla e orario - Se sei un appassionato di calcio giovanile, non puoi perderti la sfida tra Romania e Montenegro U19, in programma all'Arena Nationala di Bucarest.

