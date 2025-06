Roma via Archimede | conclusa la prima fase dei lavori di messa in sicurezza

Roma si appresta a rafforzare la sua bellezza naturale con un progetto di sicurezza sulla collina dei Parioli. Dopo aver completato con successo il disboscamento e le operazioni preliminari lungo via Archimede, ora si prepara a dare il via al consolidamento della zona a luglio. Questa iniziativa testimonia l’impegno della città nel preservare e valorizzare il suo patrimonio paesaggistico e urbano, assicurando un futuro più sicuro e sostenibile.

Completato il disboscamento, a luglio parte il consolidamento della collina dei Parioli. Sono terminati i lavori preliminari per la messa in sicurezza del versante nord della collina dei Parioli, lungo via Archimede, a Roma. Il Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale ha completato le operazioni di disboscamento e pulizia dell’area, primo passo necessario per l’avvio degli interventi strutturali veri e propri. Il sito è interessato da una cavità sotterranea profonda circa sei metri, che è stata oggetto di monitoraggi e rilievi geologici. Le indagini hanno evidenziato l’urgenza di un consolidamento strutturale, previsto per il mese di luglio, che prevede il riempimento della cavità con circa 200 metri cubi di materiale betonabile e l’installazione di una rete di trattenuta per la stabilizzazione del versante. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, via Archimede: conclusa la prima fase dei lavori di messa in sicurezza

In questa notizia si parla di: roma - lavori - archimede - messa

Lavori giubilari in ritardo, Roma est non crede nei miracoli - A Roma, i lavori giubilari per il rifacimento dei sagrati delle chiese sembrano subire un ritardo inoppugnabile.

Sito Istituzionale | Via Archimede, conclusa prima fase di lavori; Roma, via Archimede: conclusa la prima fase dei lavori di messa in sicurezza; Parioli, a luglio via ai lavori per il consolidamento della collina di via Archimede.

Parioli, a luglio via ai lavori per il consolidamento della collina di via Archimede - Il dipartimento infrastrutture e lavori pubblici ha appena concluso la bonifica, adesso partirà il grosso dell'intervento in un'area fragile dal punto di vista idrogeologico ... Si legge su romatoday.it

Via Archimede, da luglio il cantiere per ripristinare il manto stradale - A luglio inizieranno finalmente i lavori su via Archimede, ai Parioli, con la strada che dovrebbe riaprire poi in autunno. Segnala ilmessaggero.it

Collina dei Parioli, slittano al 2026 i lavori di consolidamento - Anche per via Archimede le cose non si fanno semplici: servirà una ulteriore ... Come scrive msn.com