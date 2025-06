Roma turista derubata in metro | arrestata una 24enne caccia ai complici

Una tranquilla giornata di turismo si è trasformata in un incubo nella metropolitana di Roma, quando una turista thailandese, in viaggio con la famiglia, è stata derubata da una banda di ladri. La prontezza della polizia ha portato all’arresto di una giovane donna e all’avvio di un’indagine per catturare i complici. La sicurezza in città resta una priorità, ma questa vicenda ricorda quanto sia importante essere sempre vigili anche durante le vacanze.

Vittima una donna thailandese in viaggio con la famiglia, fermata una borseggiatrice grazie alla polizia. Un momento di vacanza a Roma si è trasformato in un incubo per una turista thailandese, derubata mentre viaggiava con il marito e il figlio sulla metropolitana, nei pressi della fermata Repubblica. Il furto è avvenuto in modo fulmineo: tre persone – un uomo e due donne – hanno agito in modo coordinato approfittando della confusione a bordo. Una delle donne ha strappato una collana d’oro dal collo della turista, mentre l’altra è riuscita a sottrarle il portafoglio contenente denaro, carte di credito e documenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, turista derubata in metro: arrestata una 24enne, caccia ai complici

In questa notizia si parla di: turista - roma - derubata - metro

