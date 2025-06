Roma tragedia al Centro | cade dal ponte Palatino morto americano 77enne

Una tragedia scuote il cuore di Roma: un uomo di 77 anni, di nazionalità americana, ha perso la vita nel tragico incidente al ponte Palatino, nel centro storico della città. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Un evento che ha lasciato sgomento residenti e visitatori, sollevando domande su sicurezza e prevenzione in luoghi iconici come questo. Rimanete con noi per aggiornamenti e approfondimenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Caduta fatale nel primo pomeriggio. Un drammatico evento ha sconvolto il centro di Roma nel primo pomeriggio di oggi, 14 giugno. Un uomo di 77 anni, di nazionalità americana, è morto dopo essere precipitato dal ponte Palatino, situato nei pressi del centro storico della capitale. Inutili i soccorsi del 118. Intorno alle 13,40, il personale sanitario del 118 è giunto sul posto in seguito alla segnalazione della caduta, ma non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità. Indagini in corso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti del commissariato Celio, che hanno avviato rilievi e accertamenti per chiarire la causa della caduta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roma, tragedia al Centro: cade dal ponte Palatino, morto americano 77enne

