Roma tenta il suicidio dal cornicione di un terzo piano | salvato dagli agenti

Un drammatico tentativo di suicidio si è concluso con un salvataggio tempestivo nel cuore di Roma. Ieri pomeriggio, due agenti della Polizia Locale, uno dei quali da pochi mesi in servizio, sono intervenuti in extremis per scongiurare una tragedia sul cornicione di un terzo piano. Un gesto che dimostra come il coraggio e la prontezza possano fare la differenza tra vita e morte. La vicenda sottolinea l'importanza del ruolo delle forze dell'ordine nella tutela della vita umana.

Roma, 14 giugno 2025- Un uomo di 39 anni è stato salvato in extremis da due agenti, appartenenti alla Polizia Locale di Roma Capitale, uno dei quali di recente nomina ed entrato in servizio da pochi mesi. I fatti nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 19.00, quando, una pattuglia della Polizia Locale del IV Gruppo Tiburtino è intervenuta a seguito di una segnalazione per un tentativo di suicidio in atto da parte di una persona, che si trovava in bilico su un cornicione, al terzo piano di un edificio sulla via Tiburtina, tra i quartieri San Basilio e Tor Cervara. Sopraggiunti tempestivamente sul posto, i due agenti hanno raggiunto rapidamente l’uomo e, adottando tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie, hanno stabilito un primo contatto con lui, cercando di rassicurarlo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

