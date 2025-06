Roma Svilar al lavoro in vacanza | rinnovo a un passo

Mile Svilar, simbolo di dedizione e professionalità, non si ferma nemmeno in vacanza. Mentre la Roma si avvicina al rinnovo contrattuale, il portiere belga continua a lavorare sodo, preparando il ritorno in campo con sedute personalizzate. Un esempio di impegno che infiamma l’entusiasmo dei tifosi, pronti a riaccogliere il suo talento tra i pali. La stagione sta per ripartire: il suo futuro è ormai a un passo.

Mile Svilar continua a lavorare lontano dai riflettori, in attesa di rimettere piede a Trigoria. Il portiere belga, reduce da una stagione da protagonista, non si sta concedendo alcuna pausa in vista della ripartenza fissata per il 10 luglio. Anche in vacanza, Svilar svolge sedute personalizzate con il suo preparatore Jeroen Beeusaert, a dimostrazione di una professionalità ormai nota nello spogliatoio giallorosso. #Svilar no stop L’allenamento di Mile in vacanza #ASRoma pic.twitter.comoziqcaSfmq — laroma24.it (@LAROMA24) June 14, 2025 Il portiere, che in stagione ha collezionato 51 presenze ufficiali con una media di 1 gol subito a partita, è stato uno dei volti della rinascita romanista sotto la gestione Ranieri, risultando decisivo in diverse gare chiave grazie alle sue parate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Svilar al lavoro in vacanza: rinnovo a un passo

