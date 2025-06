Roma sorpresi dai carabinieri con cocaina crack e contanti | arrestati

Roma sorprende ancora i carabinieri: nella notte, due giovani sono stati arrestati con cocaina, crack e ingenti contanti. La loro cattura a Piazza Bologna evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di droga. Ma cosa si cela dietro questa operazione? Scopriamo insieme i dettagli di un’azione che colpisce duramente il crimine in città .

 Roma, 14 giugno 2025-I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in via Lorenzo il Magnifico, a ridosso di Piazza Bologna, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino originario del Marocco di 19 anni e una donna di 33 anni originaria della Colombia, gravemente indiziati, i n concorso tra loro, del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, nella notte, i Carabinieri hanno fermato per un controllo un’autovettura con a bordo un uomo e una donna, entrambi risultati già noti alle forze dell’ordine. A seguito di una verifica più approfondita, i Carabinieri hanno rinvenuto nella loro disponibilità 12 involucri di cocaina e 14 di crack, oltre a 600 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita, nascosti nella plancia dell’auto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it