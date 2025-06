Roma Saud verso l’addio | non solo Vagiannidis per sostituirlo

La Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo, puntando a rinforzare la rosa con investimenti mirati e strategici. Dopo una stagione intensa, il club è determinato a costruire una squadra competitiva, capace di affrontare sfide sia in campionato che in Europa League. Con la finestra di calciomercato appena aperta, ogni mossa sarà fondamentale per realizzare ambizioni da grande protagonista. Florent Ghisolfi è pronto a compiere acquisti di...

Con la stagione che è passata in archivio, per la Roma ha inizio la fase del calciomercato. L’obiettivo è quello di costruire una rosa all’altezza delle aspettative, in grado di competere sia in campionato che in Europa League. I giallorossi sono consapevoli di trovarsi di fronte ad una finestra di trattative cruciale e da non sbagliare, per dar vita ad un progetto ambizioso. Il direttore Florent Ghisolfi dovrebbe sia compiere acquisti di spessore che, al tempo stesso, cedere quei calciatori che non rientrerebbero nelle idee del coach di Grugliasco. In questa categoria ci sarebbe Saud Abdulhamid. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Saud verso l’addio: non solo Vagiannidis per sostituirlo

