Roma Pride torna a infiammare la città, sfidando il caldo estremo con un corteo colorato e coraggioso per i diritti LGBTQIA+. In migliaia, tra cui circa 30.000 partecipanti, si preparano a sfilare lungo le strade di Roma con 40 carri allegorici, portando in piazza un messaggio di uguaglianza, libertà e inclusione. È il momento di far sentire la voce di chi lotta per un mondo più giusto e aperto, perché...

AGI - Tutto pronto nel giorno più caldo dell'anno per la Grande Parata del Roma Pride, la coloratissima manifestazione per i diritti delle comunità LGBTQIA+ che si svolge nella Capitale. In migliaia - sono attese 30.000 persone - sono pronti a sfilare in corteo, sfidando temperature infernali, sull'asfalto rovente che si squaglia sotto i piedi, trafitti da raggi di sole che come laser bruciano la pelle, insieme a 40 carri allegorici per le strade della Capitale, con partenza da Piazza della Repubblica alle ore 16 e arrivo a Viale delle Terme di Caracalla. Percorso della parata. Si passerà per viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Roma Pride, sfila il corteo 'Fuorilegge' per i diritti Lgbt

