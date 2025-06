Roma Pride polemiche per gli sponsor | Aziende vicine a Israele e che sfruttano lavoratori E anche Arcigay contesta

Alla vigilia del Roma Pride 2025, si accendono le polemiche sugli sponsor dell’evento, tra accuse di coinvolgimento con aziende vicine a Israele e sospetti di sfruttamento dei lavoratori. La presenza di giganti come Starbucks e Procter & Gamble solleva dubbi tra attivisti e attiviste, anche in relazione alle recenti contestazioni da parte di Arcigay. La questione mette ancora una volta in discussione i valori di inclusività e coerenza del movimento LGBTQIA+.

Alla vigilia del Roma Pride 2025, la manifestazione LGBTQIA+ più partecipata d’Italia finisce nel mirino delle polemiche per la scelta degli sponsor. Tutto comincia due giorni fa, quando gli organizzatori iniziano a pubblicare sui canali social i loghi delle aziende partner dell’evento. Tra queste, spiccano la multinazionale del caffè Starbucks e Procter & Gamble. Nomi che per attivisti e attiviste legati alla causa palestinese risultano indigesti. L’accusa è netta: aver accettato come sponsor aziende che, direttamente o indirettamente, finanziano o intrattengono rapporti economici con Israele, in palese contraddizione con il manifesto politico dello stesso Pride. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma Pride, polemiche per gli sponsor: “Aziende vicine a Israele e che sfruttano lavoratori”. E anche Arcigay contesta

