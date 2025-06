Roma Pride folla sotto il sole cocente della Capitale per la festa ‘Fuorilegge’ dei diritti

Sotto il sole cocente di Roma, migliaia di persone si sono riunite per celebrare il Roma Pride 2025, un evento che va oltre ogni limite e sogna di raggiungere Marte in nome dei diritti. La folla oceanica e l’entusiasmo contagioso mostrano come la passione per l’uguaglianza non conosca ostacoli, pronti a superare ogni record e a portare avanti il messaggio di libertà . La festa continua, spinta dall’energia di chi crede nel cambiamento.

(Adnkronos) – È iniziata la festa dei diritti sotto il sole cocente della Capitale e si "andrà su Marte". Promessa degli organizzatori del Roma Pride 2025 che quest’anno puntano in alto immaginando un viaggio intergalattico verso un pianeta “più libero”. Folla oceanica in piazza (nonostante il caldo) e si punta a eguagliare il record dello . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma Pride, folla sotto il sole cocente della Capitale per la festa ‘Fuorilegge’ dei diritti

In questa notizia si parla di: roma - pride - sotto - sole

“Ora anche in Italia le aziende sono più caute sugli sponsor ai Pride”: l’allarme degli organizzatori di Milano e Roma - In Italia, un crescente numero di aziende sta mostrando cautela nel sostenere i Pride, allarmando gli organizzatori di Milano e Roma.

Con il merchandising ufficiale, puoi portare il Roma Pride 2025 sempre con te ? Sulle labbra con il burrocacao per i baci durante la grande parata; tra le mani con il ventaglio da sventolare sotto il sole di giugno, e sulla pelle con le t-shirt che raccont Vai su Facebook

Roma Pride, folla sotto il sole cocente della Capitale per la festa 'Fuorilegge' dei diritti; Roma Pride: sotto il sole cocente al via la festa «Fuorilegge» dei diritti e dell'orgoglio Lgbtqia+; Roma Pride 2025, l’onda arcobaleno colora le strade della Capitale: il corteo in diretta.

Roma Pride, folla sotto il sole cocente della Capitale per la festa 'Fuorilegge' dei diritti - È iniziata la festa dei diritti sotto il sole cocente della Capitale e si "andrà su Marte". Segnala msn.com

Roma Pride: sotto il sole cocente al via la festa «Fuorilegge» dei diritti e dell'orgoglio Lgbtqia+ - Appuntamento a piazza della Repubblica, poi in corteo fino a Caracalla. Riporta roma.corriere.it

Roma Pride, al via a piazza della Repubblica il corteo arcobaleno dei diritti. Da Ostiense parte la contro-manifestazione pro-Pal - Nella Capitale sfilano ben due cortei, il Roma Pride 2025, con Rose Villain madrina della parata, e il Priot, la manifestazione pro- Segnala leggo.it