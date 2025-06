Roma Pride 2025 sul carro le sagome a testa in giù di Trump Rowling Musk e Netanyahu | è polemica

Durante il Roma Pride 2025, un atto provocatorio ha acceso il dibattito: sul carro di “Gender Queers of Rome”, sagome a testa in giù di figure come Trump, Rowling, Netanyahu ed Musk sono state accompagnate da bandiere palestinesi e un messaggio forte. La Lega ha condannato questa scelta, definendola un gesto discutibile che mira a polemizzare. Ma quali sono le implicazioni di questa provocazione nel contesto della lotta per i diritti e la libertà di espressione?

Durante il Roma Pride 2025, sul carro di “Gender Queers of Rome” sono state esposte a testa in giù le sagome ‘cartonate’ di Donald Trump, J.K. Rowling, Bejamin Netanyahu ed Elon Musk. Sul carro campeggiano diverse bandiere palestinesi e la grande scritta “Free Palestine – Condanniamo il genocidio e i suoi sponsor”. In una nota la Lega ha espresso la sua condanna: “Esporre sagome a testa in giù di Netanyahu, Trump, Musk, J.K. Rowling come successo durante il Roma Pride è un’ azione disgustosa, violenta e codarda: molto facile prendersela con politici, imprenditori o scrittori del mondo libero piuttosto che con i tagliagole islamici o con i terroristi di Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma Pride 2025, sul carro le sagome a testa in giù di Trump, Rowling, Musk e Netanyahu: è polemica

