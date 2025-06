Roma Pride 2025 sagome di Netanyahu Trump Musk e Rowling a testa in giù

Roma Pride 2025 si conferma come un vivace palco di protesta e solidarietà, con una sfilata che non passa inosservata. Tra carri colorati e bandiere arcobaleno, emergono sagome provocatorie di figure internazionali come Trump, Rowling, Netanyahu ed Musk, simboli di controversie globali. La manifestazione si fa portavoce di voce e diritti, lasciando il pubblico riflettere su temi politici e sociali fondamentali. È un momento di forte impatto e dialogo per la capitale italiana.

(Adnkronos) – Su un carro del Pride di Roma sono state appese quattro sagome a testa in giù, raffiguranti Donald Trump, J.K. Rowling, Bejamin Netanyahu ed Elon Musk. È il camion, tra i 40 che stanno sfilando nella Capitale per la parata arcobaleno, da cui sventolano più bandiere palestinesi. Accanto una ragazza tiene un cartello . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

