Roma Pride 2025 Rose Villain sventola ‘dallo spazio’ la bandiera della Palestina – Video

Roma Pride 2025 esplode di colore e solidarietà, con Rose Villain come madrina che sfreccia tra le stelle indossando un abito spaziale e sventolando la bandiera palestinese. La sua performance, simbolo di speranza e lotta per i diritti, ci invita a riflettere sull'importanza di unirsi in unione e coraggio. Un evento che lascia il segno, ricordandoci che il cambiamento parte da ciascuno di noi.

(Adnkronos) – Rose Villain, madrina del Roma Pride 25, in un abito spaziale color cipria e capelli tirati indietro, arriva sul carro di Muccassassina che si ferma in piazza della Repubblica. È qui che prende il via la sua performance: sopra un missile di cartapesta posizionato sul camion, immaginando un viaggio verso una galassia "più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: roma - pride - rose - villain

“Ora anche in Italia le aziende sono più caute sugli sponsor ai Pride”: l’allarme degli organizzatori di Milano e Roma - In Italia, un crescente numero di aziende sta mostrando cautela nel sostenere i Pride, allarmando gli organizzatori di Milano e Roma.

Il Pride nazionale sfila oggi a Roma con lo slogan “Fuorilegge”, dal brano di Rose Villain, madrina dell’edizione. In corteo oltre 40 carri, tra cui uno che denuncia il divieto imposto da Orbán al Pride di Budapest. In serata, all’Ippodromo delle Capannelle, anche Vai su Facebook

A Roma il Pride 'Fuorilegge', attesi un milione di partecipanti. Tra i carri anche quelli dissacranti di Orban e Musk. Madrina della manifestazione è Rose Villain. #ANSA Vai su X

VIDEO | Domani a Roma arriva il Pride: “In Italia siamo ‘Fuorilegge’, puntiamo a essere almeno un milione”; VIDEO Roma Pride 2025, Rose Villain sul carro di Muccassassina con la bandiera palestinese; Roma Pride 2025, l’onda arcobaleno colora le strade della Capitale: il corteo in diretta.

Roma Pride 2025, via alla parata: Rose Villain madrina, tra le bandiere anche quella della Palestina - La festa dei diritti sotto il sole cocente della Capitale sta per cominciare e si «andrà su Marte». Secondo ilmessaggero.it

Rose Villain sul carro del Muccassassina sventola la bandiera palestinese al Pride di Roma - La madrina del Roma Pride 2025 Rose Villain arriva al corteo sul carro di Muccassassina, celebre locale gay della città. Segnala ilgiornale.it

Roma Pride 2025, oggi la sfilata per i diritti Lgbtq+ - Quaranta carri per l'onda arcobaleno, dj e ballerini, nel centro della città, per manifestare in difesa dei diritti della comunità Lgbtq+. Come scrive rainews.it