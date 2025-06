Roma Pride 2025 Rose Villain sul carro di Muccassassina con la bandiera palestinese

Roma Pride 2025 si accende di colore e protesta con Rose Villain, madrina dell’evento, che arriva sul carro di Muccassassina, storico simbolo della cultura LGBTQ+ e della libertà. Con la sua presenza forte e coinvolgente, l’artista sventola con orgoglio una bandiera palestinese, sottolineando l’importanza di solidarietà e diritti universali. Un momento che unisce musica, impegno e passione per un futuro più inclusivo e consapevole.

La madrina del Roma Pride 2025 Rose Villain arriva al corteo sul carro di Muccassassina, una serata-disco nata nei primi anni '90 come serata per l'autofinanziamento del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. L'artista aveva in mano una piccola bandiera palestinese, che ha posato per poi sventolarne una più grande.

