Roma Pride 2025 Rose Villain madrina | Chi ha una voce pubblica deve usarla Oggi si usa la diversità per seminare paura

Roma Pride 2025 si prepara a riscrivere le regole, portando in strada una voce potente contro la paura e l’ingiustizia. Con oltre 40 carri, musica e una determinazione senza compromessi, questa manifestazione si fa portatrice di un messaggio: il diritto di vivere e amare senza paura. Rose Villain, madrina di quest’anno, incarna lo spirito di questa rivoluzione colorata, ricordandoci che la vera forza sta nel coraggio di essere se stessi.

Sarà un Pride “fuorilegge”, nel senso più forte, politico e necessario del termine. Oggi, sabato 15 giugno, il Roma Pride torna a invadere la città con un’edizione carica di provocazione, lotta, musica e resistenza, animata da oltre 40 carri. A guidare la parata arcobaleno sarà il carro del Coordinamento Roma Pride, quest’anno dedicato alla visibilità e ai diritti della comunità trans. Al suo fianco, Rose Villain, madrina dell’edizione 2025, attraverserà le strade della Capitale non solo come artista, ma soprattutto come alleata. Un legame profondo la unisce a questa manifestazione: il suo impegno pubblico e il titolo della sua canzone, “Fuorilegge”, che è anche lo slogan di questo Pride. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it