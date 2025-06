Roma Pride 2025 Rose Villain fa cantare e ballare con ‘Fuorilegge’

Roma Pride 2025 prende vita sotto il cielo di Piazza della Repubblica, con Rose Villain che infiamma la folla con il suo brano “Fuorilegge”, simbolo di libertà e inclusione. La cantante milanese, madrina dell’evento, ha acceso gli animi di migliaia di partecipanti, portando energia e gioia tra le vie storiche di Roma. Un corteo che si snoda con orgoglio, unendo città e cuori in un abbraccio di diritti e celebrazione.

E' arrivata in piazza della Repubblica a Roma Rose Villain, madrina del Roma Pride 2025. La cantautrice milanese ha intonato la canzone ' Fuorilegge ', presentata all'ultimo Festival di Sanremo, ed inno della manifestazione per i diritti Lgbtqia+ di quest'anno. Sono migliaia le persone che stanno affollando piazza Repubblica, da dove il corteo è partito per snodarsi lungo le vie della Capitale, ed arrivare fino in piazza di Porta Capena.