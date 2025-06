Roma Pride 2025 | orari percorso e notizie dalla manifestazione

Roma Pride 2025 si appresta a infiammare la città con la sua 31ª edizione, attirando migliaia di partecipanti pronti a celebrare l’orgoglio LGBTQIA+. Con il corteo che partirà alle 14:30 da piazza della Repubblica, il percorso attraverserà le iconiche strade di Roma fino a viale delle Terme di Caracalla, culminando in un emozionante after-party notturno. Scopri gli orari, il percorso e tutte le ultime notizie sulla manifestazione più attesa dell’anno.

Attese migliaia di persone nel pomeriggio di oggi, sabato 14 giugno, per l’ edizione 2025, la 31esima, del Roma Pride, una delle manifestazioni LGBTQIA+ più partecipate d’Italia. Appuntamento alle 14:30 per la partenza del corteo, che andrà da piazza della Repubblica a viale delle terme di Caracalla. Madrina della giornata è la cantautrice Rose Villain, voce dell’inno ufficiale ‘Fuorilegge’. In programma anche un grande after-party notturno all’Ippodromo delle Capannelle. Ecco tutte le notizie e le informazioni utili sulla manifestazione. Roma Pride 2025, orario e percorso. Partenza del corteo alle ore 14:30 da piazza della Repubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it