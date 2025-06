Roma Pride 2025 oggi la sfilata per i diritti Lgbtq+

Oggi, Roma si anima con il colore, la musica e l’orgoglio della parata per i diritti LGBTQ+ nel suo 31° anniversario. Un corteo affollato, vibrante e carico di emozioni attraversa le strade della città, portando avanti il messaggio di libertà, uguaglianza e rispetto. La passione della comunità si mescola all’energia di carri, DJ e ballerini, facendo di questa giornata un simbolo di speranza e lotta condivisa, perché i diritti sono un diritto di tutti.

(Adnkronos) – Oggi, sabato 14 giugno, a Roma si svolge il 'Pride' per il 31esimo anno. Si manifesta l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità Lgbtq+: una affollatissima, colorata e gioiosa parata animata da carri, DJ e ballerini è pronta ad attraversare la città. L'inno della parata è 'Fuorilegge' di Rose Villain, che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma Pride 2025, oggi la sfilata per i diritti Lgbtq+

In questa notizia si parla di: roma - pride - diritti - lgbtq

“Ora anche in Italia le aziende sono più caute sugli sponsor ai Pride”: l’allarme degli organizzatori di Milano e Roma - In Italia, un crescente numero di aziende sta mostrando cautela nel sostenere i Pride, allarmando gli organizzatori di Milano e Roma.

Domani sabato 14 giugno la marcia in difesa dei diritti LGBTQ+ arriva anche nella Capitale con il Roma Pride 2025. Madrina di questa edizione Rose Villain, che aprirà l'inizio della parata e sfilerà nel carro principale degli organizzatori. Orari e percorso della Vai su Facebook

Banca di Italia lancia il “Pride month” sui diritti Lgbtq . In via Nazionale c’è un gruppo BIfriendly, con sponsor Alessandra Perrazzelli (vice di Fabio Panetta), che parteciperà anche al Pride di Roma. https://open.online/2025/06/11/bankitalia-pride-month-gruppo- Vai su X

Roma Pride 2025, oggi la sfilata per i diritti Lgbtq+; Domani l'onda Pride su Roma. La madrina Rose Villain: La mia voce per i diritti negati; Rose Villain: «I diritti Lgbtq+? La legge non è uguale per tutti. Non poter riconoscere un figlio o vedere nei.

Roma Pride 2025, oggi la sfilata per i diritti Lgbtq+ - Si manifesta l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità Lgbtq+: una affollatissima, colorata e gioiosa pa ... Si legge su msn.com

Pride di Roma 2025: Una Lotta per la Visibilità LGBTQ+ - Un articolo pubblicato su un sito a pagamento descrive il Pride di Roma 2025 con la provocatoria definizione di fuorilegge, evidenziando ... dailyexpress.it scrive

Roma, il Pride è alle porte: quando si terrà, percorso e modifiche alla viabilità - Torna il Roma Pride e con esso una delle manifestazioni più partecipate, riconoscibili e significative dell’estate romana. Segnala romait.it