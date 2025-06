Roma Pride 2025 Luxuria | Meloni amica di bulli omofobi come Orban

Roma Pride 2025 si conferma come un momento di forte denuncia e unità per i diritti civili. Vladimir Luxuria, presente alla manifestazione, ha espresso con fermezza le sue preoccupazioni riguardo alle alleanze politiche di Giorgia Meloni con Viktor Orban, evidenziando i rischi di politiche omofobe e transfobiche che minacciano i valori europei. La lotta per l’uguaglianza continua ad essere al centro di queste manifestazioni, perché un domani più giusto e inclusivo inizia oggi.

Vladimir Luxuria ha parlato con i cronisti presenti al Roma Pride 2025 e ha dedicato i suoi pensieri a Giorgia Meloni e al suo rapporto con Viktor Orban. “La nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni è molto amica di quei bulli che sono al potere e che spesso fanno politiche omofobe ma soprattutto transfobe. Orban ha fatto una cosa che dovrebbe preoccupare anche qui in Italia. Nel cuore dell’Europa, non in una nazione sperduta, non cento anni fa: nel 2025, il prossimo 28 giugno, il Pride a Budapest è un reato. È un crimine. E mi scandalizza che quando avevamo Draghi, che per altro è un tecnico, prese posizione e condannò Orban. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma Pride 2025, Luxuria: “Meloni amica di bulli omofobi come Orban”

