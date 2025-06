Roma Pride 2025 l'orgoglio LGBTQIA+ tinge con i colori dell'arcobaleno le strade della capitale

Roma Pride 2025 si prepara a tingere le strade della capitale con i vivaci colori dell’arcobaleno, celebrando l’orgoglio LGBTQIA+ e promuovendo i valori di libertà, inclusione e rispetto. Un appuntamento che unisce migliaia di cittadini, resistendo alle polemiche e rafforzando il messaggio di uguaglianza. La città si trasforma in un grande arco di speranza e amore, dimostrando che l’orgoglio non conosce confini né ostacoli. Continua a leggere per scoprire come la manifestazione prende vita quest’anno.

