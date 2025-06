Roma Pride 2025 Gualtieri | Con comunità Lgbtqia+ per garantire pienezza diritti

passione e la determinazione di costruire un’Italia più giusta e inclusiva, dove ogni individuo possa vivere senza paura e con pieni diritti. Noi crediamo nel valore dell’amore e dell’uguaglianza, e continueremo a lavorare affinché questa visione si trasformi in realtà concreta per tutti.

“Spingiamo per un cambio e naturalmente siamo qui al fianco della comunità Lgbtqia+ perché il Paese deve garantire a tutti la pienezza dei diritti. Col cuore siamo anche a Budapest dov’è un momento molto importante, e poi lo facciamo con gioia perché ieri il Paese ha fatto un passo avanti con questa importante sentenza della Corte che ci ha consentito finalmente di dare diritti a dei bambini e alle loro mamme a Roma. Quindi lo facciamo con la gioia di questo passo avanti ma sapendo che ce ne sono ancora tanti altri da fare”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, partecipando oggi al Pride della Capitale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma Pride 2025, Gualtieri: “Con comunità Lgbtqia+ per garantire pienezza diritti”

