Roma Pride 2025 Fuorilegge sotto il sole | in piazza per i diritti e contro l’odio

Roma Pride 2025 esplode di colore e coraggio sotto il sole, con migliaia di partecipanti che sfilano da Piazza della Repubblica a Caracalla, portando in piazza un messaggio di libertà e uguaglianza. Con Rose Villain madrina dell’edizione intergalattica, questa manifestazione rinnova l’appello contro l’odio e per i diritti di tutte le persone LGBTQ+. La città si trasforma in un arcobaleno vivente, dimostrando che la lotta per l’inclusione non si ferma mai. Roma si colora di arcobaleno con l’edizione 2025 del Pride, che

In migliaia per la parata arcobaleno da piazza della Repubblica a Caracalla. Rose Villain madrina dell'edizione intergalattica. Roma si colora di arcobaleno con l'edizione 2025 del Pride, che quest'anno sfila sotto lo slogan "Fuorilegge". Un messaggio forte, scelto dagli organizzatori per denunciare l'assenza di diritti per le famiglie arcobaleno e le persone trans, ancora emarginate e senza tutela legislativa. La parata, attesa da una folla oceanica nonostante il caldo, è partita da piazza della Repubblica con oltre 40 carri allegorici. Il corteo attraversa via Cavour, i Fori Imperiali e viale Aventino, per concludersi alla Croisette di Caracalla.

