Roma Pride 2025 è partito il corteo | i carri e gli slogan per la popolazione di Gaza

Roma Pride 2025 infiamma la capitale con la sua marcia, unendo migliaia di persone sotto le bandiere arcobaleno e palestinesi. Dal cuore di Piazza della Repubblica, il corteo si snoda verso Viale delle Terme di Caracalla, portando con sé un forte messaggio di solidarietà e lotta per i diritti umani. È un momento di unità e denuncia, che testimonia come l’amore e la giustizia possano unirsi contro ogni oppressione. La battaglia continua, perché i diritti non sono negoziabili.

E’ partito da Piazza della Repubblica il corteo del Roma Pride 2025, nel caldo torrido della Capitale sono migliaia i manifestanti che arriveranno intorno alle 20 in viale delle Terme di Caracalla. Tantissime le bandiere arcobaleno, e accanto ad esse quelle palestinesi, con slogan inneggianti alla Palestina libera. Sul carro dell’ Arci e Arcigay si leggono, tra gli altri slogan, “Stop genocide, free Palestine”, “Non siamo il vostro content di giugno”, e “Giubileo Queer”, mentre su quello di Gender Queers of Rome campeggiano i ‘cartonati’ di Elon Musk, Benjamin Netanyahu, Donald Trump e dell’autrice di Harry Potter J. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma Pride 2025, è partito il corteo: i carri e gli slogan per la popolazione di Gaza

In questa notizia si parla di: slogan - roma - pride - partito

Gay Center, con il sostegno di Flying Tiger Copenhagen , partecipa al Pride di Roma! Ci vediamo il 14 giugno, a partire dalle 15:00 in Piazza della Repubblica, con un carro supercolorato e pieno d’orgoglio! E non finisce qui: presto annunceremo una nu Vai su Facebook

Conto alla rovescia per il Roma Pride, Rose Villain: La mia voce sarà un megafono contro l'odio; Roma Pride 2025: la Croisette, il Corteo, il Party, Rose Villain, Leo Gassmann e Karma B: videointervista; Roma Pride 2024, trent'anni di marce per i diritti. Schlein: Il G7 li dimentica noi no.

Roma Pride, al via a piazza della Repubblica il corteo arcobaleno dei diritti. Da Ostiense parte la contro-manifestazione pro-Pal - Nella Capitale sfilano ben due cortei, il Roma Pride 2025, con Rose Villain madrina della parata, e il Priot, la manifestazione pro- Secondo leggo.it

Roma Pride 2025, oggi la sfilata per i diritti Lgbtqia+: "Saremo un milione" - La madrina è Rose Villaine, presenti anche sigle pro Pal e la comunità Lgbtqia+ di fede ebraica ... Si legge su romatoday.it

A Roma il Pride 'Fuorilegge': saremo un milione - La capitale ospita l'edizione 2025 del Roma Pride, la parata che da oltre 30 anni manifesta l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+. Da ansa.it