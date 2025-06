Roma Pride 2025 al via il corteo | centinaia le bandiere Pro Palestina

Roma Pride 2025 si apre con un corteo carico di significato e passione, attraversando le vie storiche della capitale. Centinaia di bandiere palestinesi sventolano tra i carri di Arci e Arcigay, a testimonianza di solidarietà e impegno per i diritti umani. Tra i momenti più forti, il carro di +Europa 'Dicktators' denuncia la complicità di Meloni con le politiche repressive di Orban, Putin e Trump contro la comunità LGBTQI+. "Il nostro governo non condanna tutto questo,...

Iniziato il corteo di Roma Pride 2025 che si snoda da piazza della Repubblica a viale delle terme di Caracalla. Molto sentita la tematica del Medio Oriente con i carri di Arci e Arcigay a supporto della popolazione palestinese. C’è il carro di +Europa ‘Dicktators’, in cui viene attaccata la complicità di Meloni con le politiche repressive dei governi Orban, Putin e Trump contro la comunità LGBTQI+. “Il nostro governo non condanna tutto questo, anzi è amico di questi autocrati o di queste democrazie illiberali”, dice Riccardo Magi, segretario di +Europa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma Pride 2025, al via il corteo: centinaia le bandiere Pro Palestina

“Ora anche in Italia le aziende sono più caute sugli sponsor ai Pride”: l’allarme degli organizzatori di Milano e Roma - In Italia, un crescente numero di aziende sta mostrando cautela nel sostenere i Pride, allarmando gli organizzatori di Milano e Roma.

Il Pride nazionale sfila oggi a Roma con lo slogan “Fuorilegge”, dal brano di Rose Villain, madrina dell’edizione. In corteo oltre 40 carri, tra cui uno che denuncia il divieto imposto da Orbán al Pride di Budapest. In serata, all’Ippodromo delle Capannelle, anche Vai su Facebook

Perché il Roma Pride 2025 si è spaccato in due; Priot, la parata alternativa e pro Palestina al Roma Pride. «Non vogliamo confonderci con chi svuota di signif; Sabato 31 maggio in piazza contro il Dl Sicurezza e per la democrazia.

