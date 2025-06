Roma Paquito esce di scena E al Foro compare Bach

Roma Paquito saluta il campo, lasciando spazio all’incredibile presenza di Bach al Foro Italico. Il Premier Padel si conferma una competizione vibrante, con favoriti che avanzano sia tra gli uomini che tra le donne. Intanto, il presidente del CIO sottolinea con entusiasmo: "Vedo il padel diffondersi in tutto il mondo". Un momento storico che promette emozioni e crescita per questo sport in rapida espansione.

Premier Padel: avanzano tutti i favoriti sia in campo maschile che femminile. Il presidente del CIO: "Vedo le persone giocare a padel in tutto il mondo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, Paquito esce di scena. E al Foro compare Bach

In questa notizia si parla di: roma - paquito - esce - scena

Roma, Paquito esce di scena. E al Foro compare Bach.

Roma incorona Coello e Tapia: battuto "Paquito" Navarro in finale - Per “Paquito” è la seconda finale persa a Roma, l’anno scorso era uscito sconfitto contro Lebron e Galan. Segnala corrieredellosport.it

Gasperini alla Roma, ci siamo. Ma non si possono escludere altri colpi di scena… - Sembrano acronimi, esclamazioni, imprecazioni, invece sono i soprannomi dei due allenatori che si sono più avvicinati alla Roma nelle ultime settimane. msn.com scrive