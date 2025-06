Roma oltre 1.500 partecipanti alle visite guidate gratuite al Cimitero del Verano

Roma si conferma ancora una volta come cuore pulsante di cultura e storia, attirando oltre 1.500 appassionati alle visite guidate gratuite al suggestivo Cimitero del Verano. Promossa da AMA e Roma Capitale, questa iniziativa primaverile ha riscosso un enorme successo, con 44 appuntamenti pieni di fascino e scoperta. Le visite, ricche di emozioni e approfondimenti, hanno reso ancora più viva la memoria della capitale, lasciando il pubblico desideroso di ulteriori scoperte.

Concluso con successo il ciclo primaverile promosso da AMA e Roma Capitale. Grande successo per il ciclo primaverile di visite guidate gratuite al Cimitero Monumentale del Verano, organizzato da AMA – Cimiteri Capitolini in collaborazione con Roma Capitale. L’iniziativa, iniziata il 17 maggio, si è conclusa registrando oltre 1.500 partecipanti in 44 appuntamenti distribuiti su 11 giornate, con il tutto esaurito per ogni itinerario. Le visite, articolate su più percorsi tematici – da quelli storici e artistici a quelli naturalistici e spirituali – hanno visto la partecipazione di cittadini, turisti e pellegrini, accompagnati da guide esperte e sistemi audio-assistiti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it