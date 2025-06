Roma oggi deviazioni e strade chiuse per Giubileo sport Pride e Duran Duran | ecco dove

Roma si prepara a vivere un weekend intenso, con deviazioni e strade chiuse per il Giubileo dello Sport, il Pride e il concerto dei Duran Duran. Tre eventi imperdibili che animano la città , ma che richiedono attenzione alla viabilità . Scopriamo insieme le zone interessate e come muoversi senza stress, perché anche in queste occasioni, il divertimento e la mobilità possono andare di pari passo. Ecco tutto quello che devi sapere.

(Adnkronos) – Weekend nero per il traffico a Roma dove da oggi, sabato 14 giugno, si concentrano tre eventi in contemporanea con un impatto inevitabile sulla viabilità cittadina con strade chiuse e deviazioni.  Per il Giubileo dello Sport che si celebra in questo fine settimana, dalle 18 alle 19.30 di oggi è in programma la .

