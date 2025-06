Roma Municipio XV approva il nuovo Piano del Commercio su area pubblica

Roma Municipio XV dà il via a una rivoluzione commerciale con l’approvazione del nuovo Piano del Commercio su area pubblica. Dopo due anni di analisi e confronto, il progetto punta a valorizzare i mercati esistenti, introdurre nuovi chioschi e ottimizzare le postazioni strategiche. Un passo importante per rilanciare il tessuto commerciale locale, creando opportunità e vivacità nel cuore della città. Scopriamo insieme come questa rivoluzione trasformerà il panorama commerciale del quartiere.

Previsti bandi per nuovi mercati e chioschi, valorizzazione delle postazioni esistenti e trasferimenti strategici. È stato approvato dalla Giunta del Municipio XV il nuovo Piano Municipale del Commercio su area pubblica. Il documento rappresenta l'esito di un lavoro biennale, avviato nel 2022 e sviluppato attraverso un'attenta analisi della situazione esistente, con il contributo di un Tavolo Tecnico composto da Uffici comunali, Polizia Locale e Associazioni di Categoria. Il nuovo Piano, che ora attende l'esame dell'aula consiliare, punta alla valorizzazione di 373 postazioni tra mercati, edicole, chioschi e spazi rotazionali.

