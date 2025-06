Roma-Modena 14 Giugno 1942 | La Roma è Campione d’Italia

Roma – Modena, 14 giugno 1942: una data leggendaria che ha scritto la storia del calcio italiano. Quel giorno, al Stadio Nazionale, la Roma conquistò il suo primo Scudetto, regalando ai tifosi emozioni indimenticabili. Immaginate 24.000 cuori palpitanti, i colori giallo e rosso che illuminano il cielo estivo, e un sogno diventato realtà. Questa vittoria non è solo un ricordo, ma un simbolo di passione e orgoglio giallorosso, da celebrare ancora oggi.

14 giugno 1942, Stadio Nazionale, ore 16:00. Una data, uno stadio e un orario che ogni tifoso giallorosso dovrebbe tenere scolpiti nel cuore: esattamente 83 anni fa, la Roma festeggiava il suo primo Scudetto dopo il match contro il Modena. Roma – Modena, 2 – 0: “Viva La Roma Campione D’Italia”. Immaginate 24.000 anime assiepate sugli spalti, i colori giallo e rosso che sventolano sotto il sole di giugno: è questa la fotografia di Roma – Modena, 2 – 0 e il tricolore finalmente cucito sul petto. In campo, i volti di Masetti, Amadei, Borsetti e Cappellini diventano icone. In tribuna, uno stendardo si apre come un sipario: “ Viva la Roma campione d’Italia 1942 ” realizzato da Francesco Lalli e suo cugino Gioacchino, due ragazzi di Centocelle che, con quello striscione, hanno espresso la gioia di un’intera città. 🔗 Leggi su Sololaroma.it