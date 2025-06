Roma metro B interrotta tra Monti Tiburtini e San Paolo | attivati bus sostitutivi

Disagi oggi sulla metro B di Roma tra Monti Tiburtini e San Paolo, dove il servizio è sospeso a causa dell’attivazione indebita di un pulsante d’emergenza. I tecnici ATAC sono al lavoro per risolvere la situazione, mentre autobus sostitutivi garantiscono il collegamento. La città si mobilita per superare questa criticità: restate aggiornati per ulteriori sviluppi e alternative di viaggio.

Servizio sospeso per l’attivazione indebita di un pulsante d’emergenza, tecnici ATAC al lavoro. Disagi nella giornata di oggi sulla linea B della metropolitana di Roma, dove il servizio è momentaneamente sospeso nelle tratte Monti Tiburtini–San Paolo e Monti Tiburtini–Ionio. La circolazione è attualmente garantita da bus sostitutivi predisposti da ATAC. L’interruzione è stata causata dall’attivazione di un pulsante d’emergenza lungo la tratta interessata. Secondo quanto riferito dall’azienda dei trasporti, questi dispositivi, pensati per segnalare situazioni di pericolo, vengono talvolta azionati indebitamente da persone non autorizzate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, metro B interrotta tra Monti Tiburtini e San Paolo: attivati bus sostitutivi

