Roma medico a donna transgender | Ti devi vergognare Denunciato

Un episodio grave e inaccettabile scuote Roma: un medico 70enne ha rivolto insulti e discriminazioni a una donna transgender di 45 anni, accompagnata dal marito. Le sue parole, offensive e privi di rispetto, evidenziano ancora una volta quanto sia urgente promuovere la cultura dell’inclusione e della tutela dei diritti. La domanda ora è: come possiamo difendere dignità e rispetto per tutti?

“Io non adeguo la mia medicina a queste ideologie “, “tu sei un uomo e ti devi vergognare per come ti presenti “, “quello che sei non lo decide un certificato”, e poi ancora “ non ho intenzione di farmi prendere in giro da queste finzioni biologiche”. Sono le frasi che avrebbe pronunciato un medico 70enne  nei confronti di una donna transgender di 45 anni che si era recata accompagnata dal marito presso uno studio medico privato a La Storta nei pressi di via Cassia, a Roma, per una visita specialistica con conseguente rilascio di un certificato medico. La 45enne, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, ha denunciato il medico presentando querela alla procura della Repubblica di Roma: stando a quanto riportato nell’atto, depositato dall’avvocato Fabrizio Consiglio, “il medico incaricato ha adottato fin dall’inizio un atteggiamento ostile e discriminatorio nei confronti dell’identitĂ di genere della paziente, rifiutandosi deliberatamente di utilizzare il nome e il genere riportati nei documenti legali che la paziente aveva richiesto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, medico a donna transgender: “Ti devi vergognare”. Denunciato

In questa notizia si parla di: medico - roma - donna - transgender

Berrettini, nuovo infortunio a Internazionali di Roma: cos’è, l’analisi del medico fisiatra - Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali d’Italia a causa di un nuovo infortunio, dopo aver tentato fino all’ultimo di proseguire il match contro Casper Ruud.

Toto Wolff ha commentato in TV il contatto tra Russell e Verstappen. Per il pilota campione del mondo, il team principal Mercedes non ha avuto belle parole e per l’aggressività lo ha paragonato a chi guida a Roma e Napoli. ? Vai su Facebook

Ti devi vergognare. Medico insulta trans durante la visita; Feroce aggressione a Roma, picchiate e derubate tre donne perché trans: responsabile un gruppo di 10 italiani; Alex Consani, chi è la prima donna transgender nominata modella dell'anno.

Transgender insultate e aggredite in via Roma: «Ci chiamava Franco e Roberto in continuazione per umiliarci» - TREVISO Le ha prese in giro come fa sempre, uscendo da un negozio per deriderle con nomi maschili. Segnala ilgazzettino.it

Lite tra donne transgender su viale Togliatti: colpita con una spranga, una è in coma - Ad avere la peggio nella discussione, che è poi è degenerata, è una donna transgender di origini colombiane, che ha avuto bisogno di cure mediche. Si legge su fanpage.it

Jose Picciotti: chi è il chirurgo dello studio medico dove una donna è morta dopo la liposuzione - Sui social le foto del "prima e dopo" delle pazienti sottoposte agli interventi e la promessa della "massima protezione per la tua bellezza". Riporta today.it