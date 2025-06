Roma Mancini | Gasperini ha fatto qualcosa di unico Nazionale? Nessun problema con Spalletti

Gianluca Mancini, protagonista nel ricordo di Mattia Giani al Memorial "Matti di Te", ha condiviso riflessioni toccanti sulla propria esperienza e sul valore della solidarietà. La sua sincerità e il calore trasmesso sono un esempio di come il calcio possa andare oltre il campo, unendo le persone in un abbraccio collettivo. Un momento che rimarrà impresso, dimostrando che, anche tra sfide e successi, il cuore resta il vero vincitore.

Gianluca Mancini ha parlato in occasione del Memorial `Matti di Te`, in ricordo di Mattia Giani. Il difensore della Roma ha rilasciato delle. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - roma - mancini - gasperini

Ranieri contro Marelli sul rigore non dato alla Roma: "Come fa a dire che non c'è contatto?" e se ne va infuriato - In un clima di grande tensione, Claudio Ranieri ha espresso la sua furia ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta, contestando un rigore non assegnato.

Here's how I HOPE/WISH (not a prediction) the Serie A coaching merry-go-round goes when 2025/2026 season starts: Inter: Inzaghi Milan: Conte Juventus: Mancini Napoli: Allegri Lazio: Conceicao Roma: Gasperini Atalanta: Palladino Fiorentina: Sarri Bologn Vai su X

Dybala-Gasperini, il retroscena che fa sognare la Roma https://tinyurl.com/2a8wkfzs Vai su Facebook

Nuovo allenatore Milan e Roma: le quote e i favoriti dei bookmakers, Allegri in pole position; Roma, rivoluzione in panchina dopo Ranieri: da Pioli a Mancini, i nomi caldi per guidare il nuovo progetto giallorosso. Le quote; Juventus, tocca a Comolli: prende quota uno scenario per il nuovo allenatore.

Roma, Mancini: "Gasperini ha fatto qualcosa di unico. Nazionale? Nessun problema con Spalletti" - Gianluca Mancini ha parlato in occasione del Memorial `Matti di Te`, in ricordo di Mattia Giani. Riporta calciomercato.com

Mancini: "Ranieri? Sapere che è nella Roma con Gasperini ci fa stare tranquilli" - Il difensore dei giallorossi ha parlato della prossima stagione con l'ex Atalanta in panchina e "Sir Claudio" in dirigenza: ecco cosa ha detto ... Scrive corrieredellosport.it

Mancini: "Sono felice di poter lavorare con Gasperini. Sarò sempre grato a Spalletti" - Il difensore giallorosso ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport nel corso del memorial "Matti di Te", dedicato a Mattia Giani ... Secondo ilromanista.eu