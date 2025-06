Roma lo trova in compagnia della fidanzata e lo prende a martellate in testa | 26enne arrestato

Una scena di violenza estrema scuote le strade di Roma: un giovane di 26 anni, dopo aver scoperto il suo rivale in amore, ha reagito con brutalità lasciando tutti senza parole. La sua azione, sfociata in un agguato sanguinoso, si è conclusa con l’arresto e ha sollevato nuovissime domande sulla gestione delle emozioni e la sicurezza urbana. La vicenda ci invita a riflettere sul fragile confine tra gelosia e follia.

(Adnkronos) – Ha trovato un uomo in compagnia della sua fidanzata davanti a un negozio in via dei Monti di Creta a Roma e lo ha colpito a martellate in testa, poi è andato al lavoro. E' successo ieri mattina quando al termine della lite scoppiata per questioni di gelosia, un 26enne ha aggredito un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: roma - compagnia - fidanzata - martellate

Un ragazzo di 19 anni, che si trovava in compagnia della fidanzata, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte nei pressi della fermata metro Lucio Sestio a Roma. Il giovane, colpito all'addome, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizi Vai su Facebook

Roma, lo trova in compagnia della fidanzata e lo prende a martellate in testa: 26enne arrestato; In preda alla gelosia prende a martellate il rivale. Operaio arrestato per tentato omicidio; Aggredisce a martellate l’uomo che era con la sua fidanzata: arrestato 26enne.

Trova uomo con la sua fidanzata, lo prende a martellate in testa, poi va al lavoro come nulla fosse - La vittima forse dovrà essere operata per ridurre le fratture alla scatola cranica. Come scrive roma.repubblica.it

Roma, scopre di essere tradito e prende a martellate l’amante della compagna: poi va al lavoro ma viene arrestato - Il regolamento di conti con il presunto amante della compagna è scattato ieri mattina all’alba quando lo ha aspettato in strada e lo ha aggredito colpendolo alla testa con un ... Riporta ilmessaggero.it

Roma, 19enne accoltellato davanti alla metro sotto gli occhi della fidanzata: è grave. Aggredito da un gruppo di ragazzi - Un ragazzo di 19 anni, che si trovava in compagnia della fidanzata, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte nei pressi della fermata metro Lucio Sestio a Roma. Da informazione.it