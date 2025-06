Roma lasciati soli e senza cibo | trovati tre cuccioli in una casa abbandonata

Roma, 14 giugno 2025 – LNDC Animal Protection esprime “profonda indignazione per l’ennesimo atto di crudeltà verso esseri indifesi e comunica di aver sporto denuncia affinché la persona che ha compiuto questo gesto venga perseguita secondo quanto previsto dalla legge. “È inconcepibile che nel 2025 ci siano ancora persone capaci di abbandonare cuccioli in luoghi isolati, senza cibo né acqua, esponendoli a una morte lenta e dolorosa. È un gesto di una crudeltà assoluta e, soprattutto, è un reato”, dichiara Alessandra Itro, responsabile Animali Familiari LNDC Animal Protection, Troppo spesso questi atti passano inosservati o vengono minimizzati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

