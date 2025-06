Roma Koné sicurezza a centrocampo | due top club spaventano Ghisolfi

Roma si prepara a una sessione di calciomercato estiva che potrebbe rivoluzionare il suo centrocampo, e il nome caldo è Manu Koné. Con due top club pronti a spaventare Ghisolfi, i giallorossi vogliono blindare il francese, il quale si integrerebbe alla perfezione nel modulo di Gasperini. La sfida è aperta, ma il futuro di Koné potrebbe essere decisivo per le sorti della Roma.

Questa sessione di calciomercato estiva potrebbe cambiare di molto il volto della Roma, con tanti giocatori il cui futuro è in bilico. A chi i giallorossi non vorrebbero rinunciare è sicuramente Manu Koné, che andrebbe ad incastrarsi perfettamente nel modulo tattivo di Gian Piero Gasperini. Il francese infatti verrebbe posizionato nei due centrocampisti del 3-4-2-1 e potrebbe esprimere al meglio le proprie caratteristiche. Come riportato da Il Messaggero, da tenere sott’occhio però c’è il mercato, con almeno due big europee interessate all’ex Borussia Monchengladbach. Stagione di alto livello. Fin dal suo arrivo nella Capitale, Koné ha dimostrato subito di integrarsi nonostante le difficoltà dovute soprattutto ai due cambi di allenatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it