Roma il mercato comincia a parlare il linguaggio di Gasperini | O’Riley e De Cuyper nel mirino

La nuova Roma sta prendendo forma, con Gasperini che inizia a lasciar tracce nel mercato giallorosso. La strategia si fa più chiara, puntando su profili funzionali al suo stile di gioco e rafforzando il progetto tecnico. Serve pazienza e qualche cessione, ma l’ossatura della squadra emerge: difensori affidabili, esterni dinamici, un centrocampista completo e un attaccante centrale. Il futuro della Roma si definisce passo dopo passo, e il meglio deve ancora arrivare.

La nuova Roma comincia a prendere forma anche attraverso le prime mosse di mercato. La mano di Gian Piero Gasperini si intravede nella lista dei nomi seguiti e ancor più nei profili funzionali alle sue idee di calcio. Serve tempo, e serviranno diverse cessioni, ma l'ossatura comincia a delinearsi: un centrale difensivo, due esterni (uno per lato), un centrocampista completo e un attaccante centrale sono le priorità . Il resto dipenderà dalle operazioni in uscita, che Ghisolfi sta cercando di imbastire parallelamente agli acquisti. Roma su O'Riley, vecchio pupillo di Gasp. Come riporta il Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista per il centrocampo è quello di Matt O'Riley.

