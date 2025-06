Roma il Bologna pensa a Baldanzi | scambio con Lucumi all’orizzonte

Tommaso Baldanzi si sta riconquistando il suo spazio con l'Italia Under 21, brillando nell'Europeo e attirando l'attenzione di big come la Roma. La sua crescita potrebbe portare a un sorprendente scambio con Lucumi, con il Bologna pronto a pensare in grande. Sarà interessante scoprire se questa mossa potrà rilanciare le sorti di Baldanzi e aprire nuovi orizzonti per il suo futuro in Serie A.

Tommaso Baldanzi si sta riprendendo la scena con la maglia dell’Italia Under 21. Nell’Europeo di categoria ha messo in mostra le sue qualità , culminate con una prestazione brillante e il gol decisivo nella sfida contro la Romania. Una vetrina importante per un giocatore che, d a quando è arrivato alla Roma a febbraio per oltre 10 milioni, ha vissuto più ombre che luci. A frenarlo, la concorrenza di lusso in trequarti con Dybala e Soulé, che gli ha concesso solo spezzoni di gara. Nonostante il minutaggio limitato, Baldanzi ha comunque collezionato 2 gol e 2 assist, segno di una qualità pronta a sbocciare in un contesto più favorevole. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il Bologna pensa a Baldanzi: scambio con Lucumi all’orizzonte

In questa notizia si parla di: roma - baldanzi - bologna - pensa

Parla Baldanzi: “Alla Roma mi sento migliorato, Ranieri? È stato bravissimo” - Baldanzi esprime la sua crescita alla Roma, elogiando il lavoro di Ranieri. Dopo la sconfitta con l’Atalanta, le speranze per la Champions si sono affievolite, ma l’obiettivo rimane.

Oggi arriva De Bruyne, colpo di genio Napoli, ora Musah, Lang e Beukema Simone: Osi o Gyokeres Chivu porta Bonny Milan, 90 milioni per Tare Bologna, c’è il si a Dzeko Questa la prima pagina del 12 giugno! Vai su Facebook

Roma, Bologna su Baldanzi. Possibile intreccio di mercato per arrivare a Lucumì: il punto; Mercato, non solo Torino: un altro club di Serie A pensa a Baldanzi; Roma, basta un lampo di Shomurodov: Verona ko, Ranieri raggiunge il Bologna al quinto posto.

Mercato, non solo Torino: un altro club di Serie A pensa a Baldanzi - BALDANZI ROMA – Dopo la notizia dell’interessamento del Torino di Baroni, un altro club di Serie A su mette sulle tracce di Tommaso Baldanzi, che potrebbe lasciare la Roma per cercare maggiore spazio ... Lo riporta msn.com

Mercato: Perez verso il Napoli, la Roma pensa a Baldanzi - Il Bologna si prepara ad accogliere il primo rinforzo in questa sessione del calciomercato ... Da ansa.it

PES: “Baldanzi è uno sacrificabile dalla Roma”; FERRAZZA: “Gasperini avrà tre settimane a Trigoria per valutare” - alle radio” è lo spazio quotidiano in cui potete leggere i commenti sul mondo Roma di speaker e opinionisti protagonisti dell’e ... Secondo msn.com