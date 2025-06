Roma due rapine in poche ore | arrestati un italiano e un moldavo

Roma ancora protagonista di vicende drammatiche: due rapine in poche ore, con arresti clamorosi di un italiano e un moldavo. Tentativi di furto e aggressioni sono stati sventati dai carabinieri nei quartieri di Trastevere e Torpignattara, dimostrando come la sicurezza rimanga una priorità . Questi episodi sottolineano l'importanza di vigiliare costantemente sul territorio, per garantire tranquillità e legalità ai cittadini. La lotta contro la criminalità continua senza sosta, perché Roma merita di essere un luogo sicuro per tutti.

Tentativi di furto con aggressione a Trastevere e Torpignattara, fermati dai carabinieri. Due arresti per rapina impropria sono stati effettuati ieri pomeriggio a Roma dai carabinieri, in due distinti episodi avvenuti a Trastevere e Torpignattara. Nel primo caso, un cittadino italiano è stato sorpreso a rubare articoli per circa 170 euro da un negozio di abbigliamento in viale Trastevere. Dopo aver nascosto la merce nel giubbotto e tentato di superare le casse senza pagare, è stato bloccato dal personale di sicurezza. Nel tentativo di fuga ha spintonato più volte l’addetto, ma l’intervento dei carabinieri della Stazione Trastevere ha portato al suo arresto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, due rapine in poche ore: arrestati un italiano e un moldavo

In questa notizia si parla di: roma - italiano - rapine - poche

LIVE Sinner-Cerundolo 1-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’italiano è contratto in avvio - Inizia con grande attesa il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo nei quarti di finale dell'ATP Roma 2025.

Roma, poliziotto investe una donna con la volante: l'86enne muore poche ore dopo Vai su Facebook

Roma, due rapine in due esercizi commerciali, due arresti; Roma, reagisce a un rapinatore: inglese accoltellata in Centro. «Voleva rubarmi la borsa»; Indice della criminalità 2024 provincia per provincia | Il Sole 24 ORE.

Roma, due rapine in poche ore: arrestati un italiano e un moldavo - Due uomini sono stati arrestati il 13 giugno a Roma per rapina impropria dopo aver aggredito gli addetti alla sicurezza di due negozi in viale Trastevere e via Casilina. Si legge su romadailynews.it

Roma, tre rapine in poche ore tra Tor Bella Monaca e Tuscolano. Caccia ai ladri vestiti di nero e con il capo coperto - Tre rapine nel giro di poche ore, nella serata di martedì, nella periferia est di Roma. Segnala ilmessaggero.it

Due rapine a Roma in poche ore: colpite una farmacia a Tor de’ Schiavi e una villa all’Eur - Un raid fulmineo nel primo caso finito con quattro arresti, mentre è ancora caccia ai banditi fuggiti con oro e gioielli dopo essersi fatti aprire la cassaforte ... Lo riporta rainews.it