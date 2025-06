Roma droga nascosta nell’auto | due arresti a Piazza Bologna

Due arresti a Piazza Bologna scuotono Roma: durante un controllo, i carabinieri hanno scoperto droga nascosta in un’auto e fermato un 19enne marocchino e una 33enne colombiana, già noti alle forze dell’ordine. La perquisizione ha portato alla luce cocaina e crack, confermando ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine contro il traffico di sostanze stupefacenti. Un episodio che evidenzia come la lotta alla droga sia una priorità per la sicurezza cittadina.

Fermati con cocaina e crack, convalidato l'arresto per un 19enne e una 33enne. Due persone sono state arrestate nella notte dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in via Lorenzo il Magnifico, nei pressi di Piazza Bologna. Si tratta di un 19enne di origine marocchina e di una 33enne colombiana, entrambi già noti alle forze dell'ordine, fermati per un controllo mentre viaggiavano a bordo di un'autovettura. Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno scoperto dodici involucri di cocaina e quattordici di crack, oltre a 600 euro in contanti nascosti nella plancia dell'auto, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

