Roma corruzione in appalti asfalto | scarcerato Mirko Pellegrini

A Roma, il controverso caso di Mirko Pellegrini, soprannominato il re dell'asfalto, riaccende i riflettori sulla corruzione negli appalti pubblici. Arrestato lo scorso maggio e poi scarcerato per un cavillo legale, il suo ritorno solleva dubbi sul sistema di controllo e trasparenza nelle manutenzioni stradali. Una vicenda che mette in discussione l'integrità delle procedure e la tutela della collettività.

A Roma, Mirko Pellegrini, definito il re dell'asfalto dopo essere stato arrestato lo scorso 26 maggio per corruzione perch√© ritenuto a capo di una associazione a delinquere che gestiva la manutenzione delle strade utilizzando materiali scadenti, √® stato rilasciato perch√© gli inquirenti non hanno eseguito l'interrogatorio di garanzia entro i termini previsti dalla legge.

