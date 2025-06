Roma controlli a Centocelle e Gordiani | un arresto tre denunce e sanzioni a esercizi commerciali

Un’intensa operazione dei carabinieri ha portato a Centocelle e Gordiani a un arresto, tre denunce e sanzioni per esercizi commerciali. Blitz nelle periferie est di Roma, con sequestri e multe per l’uso vietato di buste di plastica. Un intervento deciso, volto a garantire sicurezza e rispetto delle norme, che testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel rendere più vivibili i nostri quartieri. La lotta alla illegalità continua senza sosta.

Blitz dei carabinieri nei quartieri della periferia est: sequestri, denunce e multe per uso di buste di plastica vietate. Nella serata del 13 giugno, i carabinieri della Stazione di Centocelle, supportati dai colleghi della Compagnia Casilina e dal Gruppo Forestale di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nei quartieri Centocelle e Gordiani, in particolare nell’area di piazza dei Mirti, su impulso del Prefetto Lamberto Giannini e del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Durante l’operazione, sono state identificate circa 100 persone e controllati 38 veicoli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it