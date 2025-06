Roma cerca bomber Ghisolfi al lavoro | Scamacca chiodo fisso

calcio offensivo, con l’obiettivo di trovare un bomber di livello che faccia la differenza. Ghisolfi è al lavoro, tra smentite e rumors, per portare a Roma il rinforzo decisivo, come Scamacca o Chiodo, e rendere ancora più competitiva la rosa giallorossa. La sfida è aperta: chi sarà il prossimo protagonista di questa estate di calciomercato? Restate sintonizzati!

Il calciomercato entra sempre di più nel vivo, con la Roma che non vuole farsi cogliere impreparata. I giallorossi sono consapevoli di avere una rosa già di per sé ben fornita, che andrà però puntellata con qualche elemento di spessore. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi starebbe sedendo a più tavoli, per regalare a Gian Piero Gasperini i giusti rinforzi. Il focus del dirigente francese non andrebbe solo alle corsie esterne ma anche al reparto offensivo. Artem Dovbyk rimarrebbe in bilico e verrà valutato nel pre campionato, con i capitolini che potrebbero portare alla loro corte un centravanti ben noto al coach di Grugliasco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it