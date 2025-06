Roma Caprile elogia Svilar | Lui è il prototipo del portiere di oggi

Roma Caprile elogia Svilar: lui, 232, il prototipo del portiere di oggi. Mentre l’estate entra nel vivo, la Roma si prepara a rinforzare la rosa sotto la guida del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, determinato a portare esperienza e innovazione. Con obiettivi ambiziosi sia in Italia che in Europa, i giallorossi puntano a costruire una squadra competitiva e moderna. A dettare la linea sarà un progetto che mira a lasciare il segno nel calcio internazionale.

