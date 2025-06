Roma Atac | 2 tratte metro B momentaneamente sostituite da bus | disagi in giorno del Pride

Oggi a Roma i disagi nel trasporto pubblico si fanno sentire, con alcune tratte della metro B sostituite temporaneamente da bus tra Monti Tiburtini e San Paolo e Ionio, come annunciato da Atac. Una giornata intensa, segnata dalla grande festa del Roma Pride in piazza della Repubblica, che ha richiamato migliaia di partecipanti e ha inevitabilmente causato qualche intoppo nel sistema di mobilitĂ cittadino. La cittĂ si prepara a vivere un giorno di colori e solidarietĂ , nonostante le sfide logistiche.

