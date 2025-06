Roma aggredisce l’uomo con la sua fidanzata a martellate e va al lavoro | arrestato per tentato omicidio

Un episodio di violenza scuote il quartiere Aurelio di Roma: un uomo di 39 anni è stato aggredito con un martello dalla sua fidanzata in preda alla gelosia, riportando gravi ferite alla testa. Dopo l’attacco, il aggressore, un 26enne, si è dato alla fuga, ma è stato prontamente arrestato per tentato omicidio. Un episodio drammatico che evidenzia come le emozioni possano sfociare in tragedia. Restate aggiornati su questa vicenda inquietante.

Un 26enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver colpito alla testa un uomo con un martello, in un gesto di estrema gelosia. L'episodio è avvenuto sabato mattina in via dei Monti di Creta, nel quartiere Aurelio a Roma. La ricostruzione dei fatti: l'aggressione e la fuga. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il giovane ha perso il controllo dopo aver sorpreso la sua fidanzata in compagnia di un altro uomo. In preda alla rabbia, avrebbe estratto un martello e colpito più volte alla testa il 39enne, lasciandolo ferito sul marciapiede.

