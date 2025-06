Roma aggredisce con un martello l’uomo visto con la fidanzata | arrestato 26enne

Una scena di violenza che lascia senza fiato si è consumata nella quieta via dei Monti di Creta, a Roma, dove un giovane di 26 anni ha aggredito brutalmente un uomo con un martello, spinto dalla gelosia. L’episodio, che ha visto il colpo alla testa e un tentativo di omicidio, ha sconvolto la comunità locale, ma la sua giornata non si è fermata qui...

Il giovane lo colpisce alla testa per gelosia, poi va a lavorare: è accusato di tentato omicidio. Un’aggressione brutale dettata dalla gelosia si è consumata nella mattinata di ieri in via dei Monti di Creta, a Roma. Un 26enne ha colpito con violenza alla testa un 39enne dopo averlo sorpreso in compagnia della sua fidanzata. L’aggressore, dopo aver sferrato i colpi con un martello, si è allontanato dalla scena e ha proseguito la giornata recandosi regolarmente al lavoro. La vittima, trasportata inizialmente al pronto soccorso dell’ospedale Cristo Re, è stata poi trasferita al policlinico Gemelli per la gravità delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, aggredisce con un martello l’uomo visto con la fidanzata: arrestato 26enne

In questa notizia si parla di: roma - martello - fidanzata - 26enne

In preda alla gelosia prende a martellate il rivale. Operaio arrestato per tentato omicidio; Roma, scopre di essere tradito e prende a martellate l’amante della compagna: poi va al lavoro ma viene arrest; Aggredisce a martellate l’uomo che era con la sua fidanzata: arrestato 26enne.

Roma, lo trova in compagnia della fidanzata e lo prende a martellate in testa: 26enne arrestato - Ha trovato un uomo in compagnia della sua fidanzata davanti a un negozio in via dei Monti di Creta a Roma e lo ha colpito a martellate in testa, poi è andato al lavoro. Lo riporta msn.com

Roma, colpisce a martellate l'uomo che era con la sua fidanzata - Violenta aggressione all’Aurelio: vittima un 39enne, gravemente ferito alla testa. Riporta rainews.it

Aggredisce a martellate l’uomo che era con la sua fidanzata: arrestato 26enne - Ha sorpreso un uomo in compagnia della sua fidanzata, lo ha colpito alla testa con un martello ed è poi andato tranquillamente a lavoro. Si legge su leggo.it