roma a rischio chiusura il laboratorio del maestro del legno che scolpisce per i vip

Un angolo di storia che rischia di sparire dopo 63 anni. In via dei Pianellari, a due passi da Piazza Navona, Ferdinando Codognotto è il maestro del legno con cui residenti e lavoratori della zona si fermano per scambiare due chiacchiere. Un laboratorio che però potrebbe chiudere a breve, dato che la nuova società proprietaria del palazzo non vuole rinnovargli il contratto di affitto. Un duro colpo per i cittadini e per i vip che negli anni hanno apprezzato le sue opere d'arte in legno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it