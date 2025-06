Roma 63enne tenta rapina in supermercato | arrestato dalla polizia

Un inquietante episodio di cronaca si è consumato a Roma, dove un uomo di 63 anni ha tentato due rapine in poche ore, coinvolgendo la comunità e le forze dell’ordine. Arrestato grazie al tempestivo intervento delle forze di polizia, il soggetto armato di pistola ha messo in allerta gli abitanti del quartiere. Un episodio che evidenzia come la sicurezza rimanga una priorità assoluta e come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza.

Dopo aver rapinato una frutteria, ha tentato un secondo colpo: bloccato dagli agenti. Un uomo di 63 anni è stato arrestato dalla polizia a Roma con l’accusa di tentata rapina e ricettazione. L’arresto è avvenuto nella mattinata di venerdì 14 giugno, poco dopo le 10.45, grazie all’intervento congiunto delle Volanti e dell’Autoradio del commissariato Aurelio. L’uomo, armato di pistola, aveva poco prima rapinato una frutteria, riuscendo a sottrarre 120 euro. Pochi minuti dopo ha tentato un secondo colpo in un supermercato della zona, ma è stato fermato dagli agenti prima di riuscire a fuggire. Dopo le formalità di rito, il 63enne è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, 63enne tenta rapina in supermercato: arrestato dalla polizia

